Официальные курсы банковских металлов на 10.02.2017

Нацбанк Украины установил на 10 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 334246,97 грн;

серебро - 4787,50 грн;

платина - 274575,45 грн;

палладий - 207823,35 грн.

Напомним, на 9 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 334280,15 грн;

серебро - 4774,28 грн;

платина - 271008,86 грн;

палладий - 206687,99 грн.

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