Банки сократили задолженность перед НБУ
Украинские банки сократили в январе задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования на 4%. Суммарно платежеспособные и неплатежеспособные банки уменьшили задолженность на 2,997 млрд грн, - до 71,781 млрд грн, пишет FinClub.
Одновременно банки сократили свои вложения в депозитные сертификаты НБУ сразу на 10,8% - с 68,167 млрд грн до 60,816 млрд грн.
Из 74,778 млрд грн задолженности по рефинансированию на 1 января 2017 года на действующие банки приходилось только 30,4%. Платежеспособные банки должны были НБУ 22,738 млрд грн, в том числе, 18,047 млрд грн - ПриватБанк. Он погасил в январе 2,487 млрд грн, и планирует реструктризировать остаток долга на период до 2020 года.
Напомним, в 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. По данным НБУ, рекордные убытки банковской системы обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка.
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