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Банки сократили задолженность перед НБУ

10.02.2017 08:48
Суммарно платежеспособные и неплатежеспособные банки уменьшили задолженность на 2,997 млрд грн, - до 71,781 млрд грн
Фото - Getty Images

Украинские банки сократили в январе задолженность перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования на 4%. Суммарно платежеспособные и неплатежеспособные банки уменьшили задолженность на 2,997 млрд грн, - до 71,781 млрд грн, пишет FinClub.

Одновременно банки сократили свои вложения в депозитные сертификаты НБУ сразу на 10,8% - с 68,167 млрд грн до 60,816 млрд грн.

Из 74,778 млрд грн задолженности по рефинансированию на 1 января 2017 года на действующие банки приходилось только 30,4%. Платежеспособные банки должны были НБУ 22,738 млрд грн, в том числе, 18,047 млрд грн - ПриватБанк. Он погасил в январе 2,487 млрд грн, и планирует реструктризировать остаток долга на период до 2020 года.

Напомним, в 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. По данным НБУ, рекордные убытки банковской системы обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, рефинансирование, НБУ
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