Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,60 коп до 27,0510 грн

Средний курс продажи американской валюты упал также на 1,60 коп - до 27,5240 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,28 коп и составляет 28,7275 грн, средний курс продажи упал - на 3,73 коп до 29,4720 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,270 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,694 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0510 27,5240 0,4270 0,4694 28,7275 29,4720 Медиана 27,0600 27,4700 0,4465 0,4675 28,7500 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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