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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

10.02.2017 10:05
В пятницу, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,60 коп до 27,0510 грн

Средний курс продажи американской валюты упал также на 1,60 коп - до 27,5240 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,28 коп и составляет 28,7275 грн, средний курс продажи упал - на 3,73 коп до 29,4720 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,270 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,694 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,0510

27,5240

0,4270

0,4694

28,7275

29,4720

Медиана

27,0600

27,4700

0,4465

0,4675

28,7500

29,4000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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