Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал также на 1,60 коп - до 27,5240 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,28 коп и составляет 28,7275 грн, средний курс продажи упал - на 3,73 коп до 29,4720 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 4,270 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,694 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,0510
|
27,5240
|
0,4270
|
0,4694
|
28,7275
|
29,4720
|
Медиана
|
27,0600
|
27,4700
|
0,4465
|
0,4675
|
28,7500
|
29,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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