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Более 10 госпредприятий потеряли деньги в Платинум Банке

10.02.2017 11:33
Суммарные потери госструктур в обанкротившемся банке превышают 500 млн грн

Более 10 государственных предприятия оставили деньги в обанкротившемся Платинум Банке. Об этом LIGA.net сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

"Сейчас точно можно говорить о более чем десятке госпредприятий и сумме большей 500 млн грн в эквиваленте", - сообщили в Фонде.

Согласно расследованию LIGA.net, наибольшую сумму средств в Платинум Банке потеряли госкомпании, подконтрольные Министерству инфраструктуры, - Украэрорух и Морской торговый порт Черноморск.

В целом, госструктуры потеряли в банках-банкротах уже более 17 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: платинум банк
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