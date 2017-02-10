Более 10 госпредприятий потеряли деньги в Платинум Банке

Суммарные потери госструктур в обанкротившемся банке превышают 500 млн грн

Более 10 государственных предприятия оставили деньги в обанкротившемся Платинум Банке. Об этом LIGA.net сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

"Сейчас точно можно говорить о более чем десятке госпредприятий и сумме большей 500 млн грн в эквиваленте", - сообщили в Фонде.

Согласно расследованию LIGA.net, наибольшую сумму средств в Платинум Банке потеряли госкомпании, подконтрольные Министерству инфраструктуры, - Украэрорух и Морской торговый порт Черноморск.

В целом, госструктуры потеряли в банках-банкротах уже более 17 млрд грн.

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