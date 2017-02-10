Более 10 госпредприятий потеряли деньги в Платинум Банке
Более 10 государственных предприятия оставили деньги в обанкротившемся Платинум Банке. Об этом LIGA.net сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
"Сейчас точно можно говорить о более чем десятке госпредприятий и сумме большей 500 млн грн в эквиваленте", - сообщили в Фонде.
Согласно расследованию LIGA.net, наибольшую сумму средств в Платинум Банке потеряли госкомпании, подконтрольные Министерству инфраструктуры, - Украэрорух и Морской торговый порт Черноморск.
В целом, госструктуры потеряли в банках-банкротах уже более 17 млрд грн.
Читайте также: Деньги с неба. Украэрорух оставил в Платинум Банке 400 млн грн
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16313
-
13603
-
9191
-
7801
-
6753