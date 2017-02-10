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Хрещатик выдал более 3 млрд грн кредитов связанным лицам

10.02.2017 10:38
84% кредитного портфеля банка Хрещатик составляют инсайдерские кредиты, подсчитал ФГВФЛ
Фото: Getty Images

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), 84% кредитного портфеля юридических лиц банка Хрещатик на сумму 3,38 млрд грн - инсайдерские кредиты, 85% ценных бумаг - мусорные. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.

"Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных правонарушений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возврата выведенных топ-менеджментом банка активов. 52% в структуре активов банка Хрещатик, на сумму 4 305,48 млн грн, - это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) - кредиты юридических лиц", - отмечает фонд.

"На бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4 005,68 млн грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше - 834,36 млн грн.

По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлены заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - продолжаются судебные процессы

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Хрещатик Банк, Фонд гарантирования вкладов
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