Хрещатик выдал более 3 млрд грн кредитов связанным лицам
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), 84% кредитного портфеля юридических лиц банка Хрещатик на сумму 3,38 млрд грн - инсайдерские кредиты, 85% ценных бумаг - мусорные. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.
"Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных правонарушений, направлено 220 исковых заявлений и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возврата выведенных топ-менеджментом банка активов. 52% в структуре активов банка Хрещатик, на сумму 4 305,48 млн грн, - это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) - кредиты юридических лиц", - отмечает фонд.
"На бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4 005,68 млн грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше - 834,36 млн грн.
По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлены заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - продолжаются судебные процессы
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