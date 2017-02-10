Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,20 коп до 27,0650 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,63 коп - до 27,5237 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,50 коп и составляет 28,7353 грн, средний курс продажи упал - на 4,90 коп до 29,4603 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,302 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,692 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0650 27,5237 0,4302 0,4692 28,7353 29,4603 Медиана 27,0500 27,4750 0,4450 0,4680 28,7750 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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