Фонд гарантирования вкладов просит НБУ отложить погашение долга

ФГВФЛ ведет переговоры с Нацбанком об отсрочке погашеня долга

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) ведет с Национальным банком Украины (НБУ) переговоры о реструктуризации долга. Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин, пишет FinClub.



ФГВФЛ необходимо погасить кредиты почти на 70 млрд грн, которые он брал, чтобы выплатить компенсацию по гарантированным вкладам. Минфину он должен порядка 60 млрд грн, еще 9 млрд грн - НБУ. Ежегодно фонд только процентов по долгу платит на 2,4 млрд грн.



"Мы договариваемся о реструктуризации кредита, погашение которого запланировано на этот год. Хотим перенести погашение на следующий год", - сообщил Ворушилин.



Половина этого кредита покрыта гособлигациями со сроком обращения до 2018 года, поэтому Фонд предлагает совместить погашение кредита НБУ с датой погашения бондов Министерством фином. Задолженность перед самим Минфином Фонд должен погасить в течение 8-10 лет.



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