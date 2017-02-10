Котировки доллара на межбанке выросли до 27,26/27,31

В пятницу, 10 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,03/27,09*, к 12:00 котировки составили 27,26/27,31

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,31.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4587/0,4603 к 12:00 котировки составили 0,4642/0,4655.



Торги по евро начались с котировок 28,7680/28,8291, к 12:00 котировки составили 29,0264/29,0769.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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