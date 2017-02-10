Котировки доллара на межбанке выросли до 27,26/27,31
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,31.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4587/0,4603 к 12:00 котировки составили 0,4642/0,4655.
Торги по евро начались с котировок 28,7680/28,8291, к 12:00 котировки составили 29,0264/29,0769.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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