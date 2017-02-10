Альфа-Групп купила лизинговое подразделение Укрсоцбанка

Владелец Альфа-Банка выкупил UniСredit Leasing Ukraine

Акционер Альфа-Банка компания ABH Ukraine завершила сделку по приобретению UniСredit Leasing Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.



В конце января единственный акционер Альфа-Банка, компания ABH Ukraine, завершила сделку с UniCredit Leasing о приобретении лизинговой компании UniСredit Leasing Ukraine (УниКредит Лизинг). Стоимость сделки не разглашается.



После завершения сделки UniCredit Leasing получила название Неос Лизинг.



UniСredit Leasing работает на украинском рынке с 2006 года, занимается лизингом с/х техники, транспорта, строительной техники и промышленного оборудования.



7 февраля решением единственного акционера Альфа-Банка был изменен состав его наблюдательного совета.

Укрсоцбанк работает в Украине с 1990 года. Обновленный Укрсоцбанк образовался 31 октября 2016 года путем операции по передаче 99,9% акций от UniCredit Group в пользу ABH Holdings в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.



Альфа-Банк Украина - коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,8632%, Герман Хан - 20,9659% (оба - граждане Израиля, проживающие в Лондоне), UniCredit S.p.A. - 9,9%, Алексей Кузмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.



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