 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.11  27.51   EUR:  28.78  29.47
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Альфа-Групп купила лизинговое подразделение Укрсоцбанка

10.02.2017 13:44
Владелец Альфа-Банка выкупил UniСredit Leasing Ukraine
Фото: Getty Images

Акционер Альфа-Банка компания ABH Ukraine завершила сделку по приобретению UniСredit Leasing Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

В конце января единственный акционер Альфа-Банка, компания ABH Ukraine, завершила сделку с UniCredit Leasing о приобретении лизинговой компании UniСredit Leasing Ukraine (УниКредит Лизинг). Стоимость сделки не разглашается.

После завершения сделки UniCredit Leasing получила название Неос Лизинг.

UniСredit Leasing работает на украинском рынке с 2006 года, занимается лизингом с/х техники, транспорта, строительной техники и промышленного оборудования.

7 февраля решением единственного акционера Альфа-Банка был изменен состав его наблюдательного совета.

Укрсоцбанк работает в Украине с 1990 года. Обновленный Укрсоцбанк образовался 31 октября 2016 года путем операции по передаче 99,9% акций от UniCredit Group в пользу ABH Holdings в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Альфа-Банк Украина - коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,8632%, Герман Хан - 20,9659% (оба - граждане Израиля, проживающие в Лондоне), UniCredit S.p.A. - 9,9%, Алексей Кузмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Альфа-Банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров