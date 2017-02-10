НБУ изменил критерии распределения банков по группам

Регулятор определил новые критерии классификации банков, которые будут применяться для представления отчетности

Национальный банк Украины определил новые критерии распределения банков на группы на 2017 год. Об этом говорится в постановлении регулятора N76-рш от 10 февраля.



Согласно документу, предусмотрены следующие группы:

банки с государственной долей ‒ банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка;

банки иностранных банковских групп (банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;

банки с частным капиталом ‒ банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия является один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.



Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Для надзорных целей эта классификация не будет применяться.



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