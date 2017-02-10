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НБУ изменил критерии распределения банков по группам

10.02.2017 16:05
Регулятор определил новые критерии классификации банков, которые будут применяться для представления отчетности
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины определил новые критерии распределения банков на группы на 2017 год. Об этом говорится в постановлении регулятора N76-рш от 10 февраля.

Согласно документу, предусмотрены следующие группы:
банки с государственной долей ‒ банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка;
банки иностранных банковских групп (банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;
банки с частным капиталом ‒ банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия является один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Для надзорных целей эта классификация не будет применяться.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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