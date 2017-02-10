НАБУ намерено расследовать деятельность Рожковой

НАБУ со следующей недели начнет расследовать деятельность заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой

НАБУ зарегистрирует на следующей неделе производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины (НБУ), в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой с акционерами. Об этом рассказал сегодня, 10 февраля, директор НАБУ Артем Сытник.



Он допускает, что это производство будет истребовано, если антикоррупционный прокурор согласовывает соответствующее решение.



"Мы будем проводить расследование или вместе с этим производством, а если не будет истребовано, то будем отдельное расследование проводить", - отметил директор бюро.



Сытник добавил, что НАБУ будет пытаться активизировать расследование деятельности топ-менеджмента НБУ.



Ранее НАБУ начало досудебное расследование против председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.



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