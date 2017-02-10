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НАБУ намерено расследовать деятельность Рожковой

10.02.2017 16:44
НАБУ со следующей недели начнет расследовать деятельность заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой
Артем Сытник

НАБУ зарегистрирует на следующей неделе производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины (НБУ), в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой с акционерами. Об этом рассказал сегодня, 10 февраля, директор НАБУ Артем Сытник.

Он допускает, что это производство будет истребовано, если антикоррупционный прокурор согласовывает соответствующее решение.

"Мы будем проводить расследование или вместе с этим производством, а если не будет истребовано, то будем отдельное расследование проводить", - отметил директор бюро.

Сытник добавил, что НАБУ будет пытаться активизировать расследование деятельности топ-менеджмента НБУ.

Ранее НАБУ начало досудебное расследование против председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Рожкова
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