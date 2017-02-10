К закрытию межбанка доллар подорожал на 17 копеек

В пятницу, 10 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,03/27,09, к закрытию котировки составили 27,20/27,25

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные - 27,31.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4587/0,4603 к закрытию котировки составили 0,4642/0,4655.

Торги по евро начались с котировок 28,7680/28,8291, к закрытию котировки составили 28,8918/28,9449.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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