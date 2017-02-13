Доходность банковских сбережений снова снизилась

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 13.02.2017)

За последнюю неделю средние ставки по депозитам в украинских банках упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 13.02.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки Альфа-Банк, БМБанк, БТАБанк, Вернум, ИндустриалБанк, Укрсоцбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов на период от 6 до 12 месяцев (на 0,14 п.п. до 15,08%). Вклады на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,10 п.п. до 14,57% годовых. Подешевели и депозиты сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,08 п.п. до 12,06%). Доходность вкладов периодом от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,06 п.п. до 14,34% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,03 п.п. до 7,78% годовых. Без изменений осталась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (12,20%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, максимально упали ставки по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 3,79%). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 4,33% годовых. Ставка по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,04 п.п. до 2,97% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 4,34% годовых. Не изменилась доходность бессрочных сбережений (1,57%), а также вкладов на период до 1 месяца (2,16%).

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально снизилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 3,66%). Синхронно снизилась доходность сбережений периодом от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,45% и до 3,07% годовых соответственно). Опустились в цене и сбережения на период свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 3,79%). Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (1,26%), а также вкладов сроком до 1 месяца (1,44%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 13.02.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,78% 12,20% 12,06% 14,34% 15,08% 14,57% USD 1,57% 2,16% 2,97% 3,79% 4,33% 4,34% EUR 1,26% 1,44% 2,45% 3,07% 3,66% 3,79%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 146 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 13.02.17

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