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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

13.02.2017 12:03
В понедельник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,83 коп до 27,1033 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,67 коп - до 27,5303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,20 коп и составляет 28,7133 грн, средний курс продажи упал - на 6,07 коп до 29,3997 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,334 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп до 4,728 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,1033

27,5303

0,4334

0,4728

28,7133

29,3997

Медиана

27,1500

27,5000

0,4450

0,4700

28,7750

29,3250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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