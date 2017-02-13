Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,83 коп до 27,1033 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,67 коп - до 27,5303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,20 коп и составляет 28,7133 грн, средний курс продажи упал - на 6,07 коп до 29,3997 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,17 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,334 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп до 4,728 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,1033 27,5303 0,4334 0,4728 28,7133 29,3997 Медиана 27,1500 27,5000 0,4450 0,4700 28,7750 29,3250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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