Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,67 коп - до 27,5303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,35 грн, минимальный курс продажи - 27,39 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,20 коп и составляет 28,7133 грн, средний курс продажи упал - на 6,07 коп до 29,3997 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,17 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,334 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,5 коп до 4,728 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,1033
|
27,5303
|
0,4334
|
0,4728
|
28,7133
|
29,3997
|
Медиана
|
27,1500
|
27,5000
|
0,4450
|
0,4700
|
28,7750
|
29,3250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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