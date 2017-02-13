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Фонд гарантирования вкладов собрал на счетах около 16 млрд грн

13.02.2017 11:53
На 21 февраля ФГВФЛ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков почти 82 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма средств, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) аккумулировал на 1 февраля, составляет 15,9 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения по состоянию на 1 февраля составила почти 82 млрд грн.

На эту дату реестр участников фонда насчитывал 97 банков.

За январь поступления от регулярного сбора составили 851,01 млн грн.

ФГВФЛ отмечает, что на 1 февраля было подано около 4 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках фактов нарушения законодательства на общую сумму 295,5 млрд грн. Субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму, являются владельцы или руководители банков (403 заявления на сумму 184,32 млрд грн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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