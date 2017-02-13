Фонд гарантирования вкладов собрал на счетах около 16 млрд грн

На 21 февраля ФГВФЛ выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков почти 82 млрд грн

Общая сумма средств, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) аккумулировал на 1 февраля, составляет 15,9 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения по состоянию на 1 февраля составила почти 82 млрд грн.



На эту дату реестр участников фонда насчитывал 97 банков.



За январь поступления от регулярного сбора составили 851,01 млн грн.



ФГВФЛ отмечает, что на 1 февраля было подано около 4 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках фактов нарушения законодательства на общую сумму 295,5 млрд грн. Субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму, являются владельцы или руководители банков (403 заявления на сумму 184,32 млрд грн).



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