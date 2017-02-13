Котировки доллара на межбанке опустились до 27,15/27,20

В понедельник, 13 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,20/27,25*, к 12:00 котировки составили 27,15/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4686/0,4697 к 12:00 котировки составили 0,4677/0,4689.



Торги по евро начались с котировок 28,9870/29,0403, к 12:00 котировки составили 28,8821/28,9353.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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