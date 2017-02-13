Немецкий стартап Bit Trust Services откроет в Австрии биткоин-банк

В Австрии откроется первый биткоин-банк. Как сообщает Crypticoinsnews, он принадлежит немецкому стартапу Bit Trust Services.



В банкоматах можно обменять биткоины на евро и наоборот. Кроме того, в банке можно получить информацию о криптовалютах.



Управляющий директор Bit Trust Магдалена Исбрандт считает, что цифровые валютные операции проходят гораздо быстрее, чем другие сделки, и могут производиться без посредников.



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