Стоимость активов Дельта Банка снизилась втрое - ФГВФЛ
Рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), это 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 января - 94,27 млрд грн.
"Серед причин такого обесценивания, в том числе, было заключение накануне введения временной администрации невыгодных для Дельта Банка соглашений, которые подписывались для реализации схем вывода активов из банка", - отмечает пресс-служба ФГВФЛ.
Также были списаны денежные средства на корсчетах в иностранных банках: Meinl Bank, Bank Frick And Co, East-West United, Bank Winter & Co - на сумму $437,23 млн.
На 1 февраля общая сумма выявленных уполномоченным лицом ФГВФЛ ничтожных сделок, заключенных к временной администрации с целью вывода активов, составляет: 19,32 млрд грн, $93,63 млн и 18 млн швейцарских франков.
В том числе, признаны ничтожными сделки: по продаже/уступке прав требования по кредитам на 1,4 млрд грн; с погашение кредитов с нарушением действующего законодательства - 5,8 млрд грн; с незаконным перекредитованием - 34 млн грн.
Также признаны ничтожными сделки обременение активов Дельта Банка залогом в пользу отдельных кредиторов с нарушениями действующего законодательства: ГИУ - 3,9 млрд грн; Ощадбанк - 2,04 млрд грн; банк Авант - 0,6 млрд грн; 5 отдельных кредиторов - 4,5 млрд грн.
На сегодня в производстве судов различных инстанций находится около 150 судебных дел, касающихся банка.
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