Стоимость активов Дельта Банка снизилась втрое - ФГВФЛ

Независимые оценщики считают, что стоимость активов Дельта Банка сейчас составляет 27,4 млрд грн

Рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), это 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 января - 94,27 млрд грн.



"Серед причин такого обесценивания, в том числе, было заключение накануне введения временной администрации невыгодных для Дельта Банка соглашений, которые подписывались для реализации схем вывода активов из банка", - отмечает пресс-служба ФГВФЛ.



Также были списаны денежные средства на корсчетах в иностранных банках: Meinl Bank, Bank Frick And Co, East-West United, Bank Winter & Co - на сумму $437,23 млн.



На 1 февраля общая сумма выявленных уполномоченным лицом ФГВФЛ ничтожных сделок, заключенных к временной администрации с целью вывода активов, составляет: 19,32 млрд грн, $93,63 млн и 18 млн швейцарских франков.



В том числе, признаны ничтожными сделки: по продаже/уступке прав требования по кредитам на 1,4 млрд грн; с погашение кредитов с нарушением действующего законодательства - 5,8 млрд грн; с незаконным перекредитованием - 34 млн грн.



Также признаны ничтожными сделки обременение активов Дельта Банка залогом в пользу отдельных кредиторов с нарушениями действующего законодательства: ГИУ - 3,9 млрд грн; Ощадбанк - 2,04 млрд грн; банк Авант - 0,6 млрд грн; 5 отдельных кредиторов - 4,5 млрд грн.



На сегодня в производстве судов различных инстанций находится около 150 судебных дел, касающихся банка.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.