Официальные курсы банковских металлов на 14.02.2017

Нацбанк Украины установил на 14 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 332025,56 грн;

серебро - 4881,57 грн;

платина - 269749,54 грн;

палладий - 212159,51 грн.

Напомним, на 13 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 333487,76 грн;

серебро - 4793,84 грн;

платина - 277237,63 грн;

палладий - 211397,09 грн.

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