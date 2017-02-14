Клиентам лопнувших банков будут возвращать деньги по-новому
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договоры с банками-агентами для осуществления выплат через автоматизированную систему, сообщает ЮРЛИГА.
Доступ к промышленному процессинговому центру Фонда получили: Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк и Банк Пивденный.
Апробация автоматизированной системы начнется на следующей неделе.
Напомним, автоматизированная система выплат создана для того, чтобы сделать максимально удобным процесс получения гарантированной суммы вкладчиками неплатежеспособных банков. Вкладчик может выбрать для получения средств один из банков - агентов, подключенных к системе.
Условия реализации пилотного проекта предусмотрены: порядком финансирования процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам; положением об особенностях осуществления выплат возмещений вкладчикам.
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