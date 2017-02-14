К закрытию межбанка доллар подешевел на 22 копейки
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные - 27,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4732/0,4748 к закрытию котировки составили 0,4716/0,4730.
Торги по евро начались с котировок 28,9707/29,0316, к закрытию котировки составили 28,7345/28,7982.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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