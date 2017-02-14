К закрытию межбанка доллар подешевел на 22 копейки

Во вторник, 14 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,30/27,36, к закрытию котировки составили 27,08/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные - 27,36.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4732/0,4748 к закрытию котировки составили 0,4716/0,4730.

Торги по евро начались с котировок 28,9707/29,0316, к закрытию котировки составили 28,7345/28,7982.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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