Официальные курсы банковских металлов на 15.02.2017

Нацбанк Украины установил на 15 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335138,91 грн;

серебро - 4875,61 грн;

платина - 272032,32 грн;

палладий - 211852,99 грн.

Напомним, на 14 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 332025,56 грн;

серебро - 4881,57 грн;

платина - 269749,54 грн;

палладий - 212159,51 грн.

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