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Начинаются выплаты вкладчикам Платинум Банка

15.02.2017 08:51
Выплачивать средства будут четыре банка-агента ФГВФЛ: Кредобанк, Укргазбанк, Правэкс-банк и ПУМБ

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сегодня, 15 февраля, начинает выплату средств вкладчикам неплатежеспособного Платинум Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"С 15 февраля по 6 марта Фонд осуществляет выплаты средств вкладчикам ПАО Платинум Банк по договорам, срок действия которых закончился до 11 января 2017 года включительно и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета)", - сказано в сообщении.

Выплачивать средства будут четыре банка-агента ФГВФЛ: Кредобанк, Укргазбанк, Правэкс-банк и ПУМБ.

Напомним, 13 февраля ФГВФЛ на месяц продлил временную администрацию в Платинум Банке.

Как сообщал FinClub, ФГВФЛ отложил решение о ликвидации банка, поскольку пытается его продать. Сейчас ТАСкомбанк и ПУМБ изучают активы и пассивы Платинум Банка, чтобы купить часть его портфеля. Срок рассмотрения их предложений был продлен Фондом до 9 февраля, но в четверг директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин заявил, что банки все еще изучают финансовое состояние Платинума.

Ранее ФГВФЛ сообщал, что два потенциальных инвестора подали заявки на доступ к информационной комнате для ознакомления с финансовой отчетностью и документами финучреждения.

11 января Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным. 

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Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: платинум банк, ФГВФЛ
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