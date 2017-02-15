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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

15.02.2017 10:04
В среду, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,27 коп до 27,0410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,25 коп - до 27,4775 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - 27,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,07 коп и составляет 28,5550 грн, средний курс продажи упал - на 13,43 коп до 29,2240 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 29,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,342 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,2 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,0410

27,4775

0,4342

0,4794

28,5550

29,2240

Медиана

27,0350

27,4000

0,4500

0,4785

28,6000

29,2000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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