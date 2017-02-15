Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,27 коп до 27,0410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,25 коп - до 27,4775 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - 27,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,07 коп и составляет 28,5550 грн, средний курс продажи упал - на 13,43 коп до 29,2240 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 29,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,342 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,2 коп до 4,794 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0410 27,4775 0,4342 0,4794 28,5550 29,2240 Медиана 27,0350 27,4000 0,4500 0,4785 28,6000 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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