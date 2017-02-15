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Ощадбанк продлил прием коммунальных платежей со скидкой

15.02.2017 10:33
В Ощадбанке просят клиентов активнее пользоваться дистанционными каналами оплаты коммунальных услуг

Государственный Ощадбанк продлил сроки приема коммунальных платежей со скидкой в Киеве до 25 февраля из-за заявления Укрпочты о временном прекращении приема платежей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Обращаем ваше внимание на то, что в связи с заявлением Укрпочты о временном прекращении приема платежей в пользу КП Главный информационно-вычислительный центр и значительным увеличением количества плательщиков коммунальных услуг в отделениях Ощадбанка, срок приема коммунальных платежей с соответствующей скидкой продлен до 25 февраля", - сказано в сообщении финучреждения.

В Ощадбанке просят клиентов активнее пользоваться дистанционными каналами оплаты коммунальных услуг в мобильном и интернет-банкинге, через сайты ГИВЦ и ЦКС, а также информационно-платежные терминалы Ощадбанка.

Напомним, ранее Ощадбанк сообщил, что планирует ввести комиссию за оплату платежей ЖКУ в своих кассах в размере 3 грн за один платеж. Отмечалось, что без комиссий можно будет оплатить услуги ЖКХ в терминалах самообслуживания Ощадбанка.

Позже президент Украины Петр Порошенко направил письмо председателю правления  Ощадбанка Андрею Пышному, в котором обратился к руководству банка безотлагательно пересмотреть решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг. В ноябре прошлого года правление Ощадбанка приняло решение о переносе срока введения в действие решения Тарифного комитета по внедрению комиссии за принятие коммунальных платежей.

На долю Ощадбанка приходится до 50% платежей за услуги ЖКХ.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, коммунальные услуги, услуги ЖКХ
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