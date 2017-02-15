Наличный доллар подешевел на 9 копеек

В среду, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,20 коп до 27,0217 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,57 коп - до 27,4343 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,33 коп и составляет 28,5223 грн, средний курс продажи упал - на 18,33 коп до 29,1750 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп и составляет 4,374 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп до 4,786 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0217 27,4343 0,4374 0,4786 28,5223 29,1750 Медиана 27,0250 27,4000 0,4490 0,4780 28,5500 29,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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