Котировки доллара на межбанке упали до 26,96/27,00

В среду, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,03/27,09*, к 12:00 котировки составили 26,96/27,00

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4770/0,4784 к 12:00 котировки составили 0,4694/0,4705.



Торги по евро начались с котировок 28,5571/28,6178, к 12:00 котировки составили 28,4589/28,5012.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.