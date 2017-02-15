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Фонд гарантирования продолжит выплаты вкладчикам банка Жеваго

15.02.2017 13:22
ФГВФЛ продолжит выплаты вкладчкам банка Финансы и Кредит в пределах гарантированной суммы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 15 февраля продолжит выплаты средств вкладчикам банка Финансы и Кредит.

"Для получения средств вкладчики банка Финансы и Кредит с 15 февраля 2017 до 29 марта 2017 включительно могут обращаться в учреждения банка-агента фонда Пивденный", - уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.

Как отмечается, выплаты возмещения вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн.

Национальный банк Украины признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным 17 сентября 2015 года. Через три месяца ФГВФЛ решил ликвидировать его.

Основным бенефициаром финучреждения является Константин Жеваго.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Финансы и Кредит Банк, Жеваго Константин
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