Фонд гарантирования продолжит выплаты вкладчикам банка Жеваго
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 15 февраля продолжит выплаты средств вкладчикам банка Финансы и Кредит.
"Для получения средств вкладчики банка Финансы и Кредит с 15 февраля 2017 до 29 марта 2017 включительно могут обращаться в учреждения банка-агента фонда Пивденный", - уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.
Как отмечается, выплаты возмещения вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн.
Национальный банк Украины признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным 17 сентября 2015 года. Через три месяца ФГВФЛ решил ликвидировать его.
Основным бенефициаром финучреждения является Константин Жеваго.
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