Банки-банкроты должны кредиторам 244 млрд грн - ФГВФЛ
Общая сумма подтвержденных требований кредиторов 73 ликвидируемых в Украине банков на начало 2017 года составила 243,84 млрд грн, что вдвое выше показателя годом ранее. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
Двукратный рост этой суммы объясняется утверждением в течение прошлого года требований кредиторов в 25 банках. По данным ФГВФЛ, крупнейшими по указанной сумме в 2016 году стали: Дельта Банк с требованиями кредиторов на 53,74 млрд грн, банк Финансы и Кредит с требованиями на 30,86 млрд грн, ВБР - на 6,54 млрд грн и Хрещатик - на 6,15 млрд грн.
За прошлый год погашены требования кредиторов на 10,64 млрд грн, однако анализ активов находящихся в управлении фонда банков дает основания констатировать, что погашение третьей и последующих очередей требований возможно примерно в трети неплатежеспособных финучреждений.
ФГВФЛ подчеркивает, что принимает все меры для сохранения и предупреждения обесценивания активов ликвидируемых банков, а также для проведения максимально открытых и прозрачных электронных аукционов по их продаже.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7057
-
6576
-
6460
-
4850
-
4828
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,15 17:35
- Банки-банкроты должны кредиторам 244 млрд грн - ФГВФЛ 16:55
- НБУ выкупил у банков весь предложенный объем валюты 14:42
- В НАБУ открыто производство по пленкам замглавы НБУ Рожковой 14:10
- Фонд гарантирования продолжит выплаты вкладчикам банка Жеваго 13:22