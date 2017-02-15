Банки-банкроты должны кредиторам 244 млрд грн - ФГВФЛ

За прошлый год ликвидируемые украинские банки нарастили задолженность перед кредиторами в два раза

Общая сумма подтвержденных требований кредиторов 73 ликвидируемых в Украине банков на начало 2017 года составила 243,84 млрд грн, что вдвое выше показателя годом ранее. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Двукратный рост этой суммы объясняется утверждением в течение прошлого года требований кредиторов в 25 банках. По данным ФГВФЛ, крупнейшими по указанной сумме в 2016 году стали: Дельта Банк с требованиями кредиторов на 53,74 млрд грн, банк Финансы и Кредит с требованиями на 30,86 млрд грн, ВБР - на 6,54 млрд грн и Хрещатик - на 6,15 млрд грн.



За прошлый год погашены требования кредиторов на 10,64 млрд грн, однако анализ активов находящихся в управлении фонда банков дает основания констатировать, что погашение третьей и последующих очередей требований возможно примерно в трети неплатежеспособных финучреждений.



ФГВФЛ подчеркивает, что принимает все меры для сохранения и предупреждения обесценивания активов ликвидируемых банков, а также для проведения максимально открытых и прозрачных электронных аукционов по их продаже.

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