Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,15
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,15.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4770/0,4784 к закрытию котировки составили 0,4695/0,4717.
Торги по евро начались с котировок 28,5571/28,6178, к закрытию котировки составили 28,5107/28,6161.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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