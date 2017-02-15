Межбанк закрылся котировками доллара 27,05/27,15

В среду, 15 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,03/27,09, к закрытию котировки составили 27,05/27,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4770/0,4784 к закрытию котировки составили 0,4695/0,4717.

Торги по евро начались с котировок 28,5571/28,6178, к закрытию котировки составили 28,5107/28,6161.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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