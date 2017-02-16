Встали на колеса. Как банки оживляют автокредитование

Банкиры медленно снижают ставки и смягчают требования к заемщикам

Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли на 41%. По данным ассоциации Укравтопром, на учет в МВД украинцы поставили 65,6 тысяч новых машин. Автомобильный бум, спровоцированный относительной стабилизацией экономики и страхом дальнейшего обесценивания гривны, оживил и рынок автокредитования.

"Продажи автокредитов в 2016 году выросли на 40% в сравнении с 2015-м. В этом году доля продаж авто в кредит составила 10% из всего количества новых автомобилей, что соответствует показателю 2015-го года", - говорит начальник управления продаж кредитных продуктов Укрсоцбанка Татьяна Никитина.

Автокредиты становятся востребованнее по мере их удешевления. НБУ постепенно снижает учетную ставку, а это приводит к медленному удешевлению ресурсов во всей экономике. За год средняя стоимость ссуд на авто, по расчетам LIGA.net, снизилась на 1,54 п.п. В начале 2016 года она составляла 21,24% годовых, а спустя 12 месяцев - 19,70% годовых.

"Спрос на автокредиты стимулирует в первую очередь стабилизация социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, определенная либерализация оценки потенциальных заемщиков", - объясняет Александр Кушлык, директор департамента автокредитования Кредобанка.

Кто сегодня берет кредиты на авто? Большинство заемщиков - наемные сотрудники. Треть клиентов составляют физлица - частные предприниматели. Но и они покупают автомобили для личного пользования. Заемщики в премиальном сегменте - это владельцы собственного бизнеса либо публичные личности.

Берегись автомобиля

Стоимость кредита зависит от типа и цены авто, размера аванса, и что очень важно - срока займа. К примеру, кредит на 12 месяцев в Укрсиббанке можно взять под 11,5%, а на срок до 3-5 лет - уже под 15%-16%. Более лояльны банкиры к западным иномаркам, нежели "китайцам" или авто из стран СНГ. Это отражается в требованиях к первоначальному взносу. У отечественных авто он может составлять 25-35%, в то время как у иномарок - 15-25%.

Не стоит забывать о других затратах. К примеру, разовых банковских комиссиях, которые колеблются от 1,6% до 3,99% от суммы кредита. Кроме того, придется купить и ежегодную страховку, которая в среднем обойдется в 4-5% от стоимости авто. В итоге покупка авто кредит получится не такой уж и дешевой. Поэтому клиенты банков стараются либо брать займ на короткий срок, либо искать акционные предложения.

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"Наибольшим спросом пользуются кредиты со ставкой 0% и коротким сроком погашения задолженности - до 2 лет", - уверяет директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Роман Бунич. Многие банки, чтобы привлечь клиентов, снижают ставки на первые год-два кредитования. К примеру, Укргазбанк дает кредит под 1,49% на первый год при условии 60%-го авансового взноса.

Относительно неплохие условия кредитования банки предлагают по совместным программам с автосалонами. К примеру, Креди Агриколь Банк донедавна предлагал кредит на модели Ford или Volvo на 2 года под 10% годовых при условии оплаты 50% взноса и единоразовой комиссии 3%.

Старость не в радость

Хуже ситуация пока с кредитами на б/у авто. Хотя в результате снижения акцизного сбора именно подержанные машины могут стать хитом продаж этого сезона. В январе 2017-го их доля на первичном рынке продаж достигла 35%. Но банки в этом сегменте пока не активизировались.

"Сказывается определенная неорганизованность именно самого рынка в части отсутствия адекватных механизмов продаж таких авто через автосалоны, а не от физлица к физлицу, что, в свою очередь, повышает уровень кредитного риска", - поясняет Александр Кушлык.

Кредиты на подержанные авто действительно обходятся дорого. К примеру, в ОТП Банке такой займ можно оформить под 33,5%, ПриватБанке - под 28%, УкргазБанке - под 26,5%, Кредобанке - от 18% до 24,5%. Кроме того, дороже будет и страховка на б/у авто - 6-7%.

Но банкиры не скрывают, что сегмент б/у авто глобально интересен им. "Основным направлением для роста в будущем году будет именно сегмент б/у автомобилей", - прогнозирует Александр Кушлык. Если так, то условия по займам будут смягчаться.

Закрепят рост

В этом году банки рассчитывают воспользоваться возросшим спросом на авто и серьезно нарастить портфель автозаймов. "Ожидаем рост данного сегмента рынка на уровне 10% по сравнению с 2016 годом. А ожидаемый рост нашего кредитного портфеля на 2017 год - минимум +40% от уровня конца прошлого года",- говорит Александр Кушлык.

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"Основной стимул спроса для клиентов любого сегмента - снижение кредитных ставок и улучшение кредитных условий. По мнению экспертов рынка, в текущем году ожидается снижение депозитных ставок, и это будет стимулировать банки предлагать более доступные кредитные программы", - соглашается Татьяна Никитина.

Расчет банкиров понятен. По прогнозам экспертов, продажи авто в этом году могут вырасти еще на 25-35%. Это хорошая возможность нарастить собственную долю рынка.

Анна Ишутина

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