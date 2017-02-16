Альфа-Банк Украина возглавил чешский финансист

Иван Свитек имеет опыт работы в странах ЕС, Восточной Европы и Латинской Америки

Генеральным менеджером Альфа-Банка Украина стал финансист из Чехии Иван Свитек. Он заменил на этой позиции Рушана Хвесюка, который с 2013 года являлся Главным управляющим директором Альфа-Банка (Украина). 14 февраля решением наблюдательного совета Укрсоцбанка Хвесюк был избран председателем набсовета ПАО Укрсоцбанк (Украина). Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

Свитек - один из ведущих специалистов в сфере финансов и банкинга, а также менеджером-управленцем с большим опытом работы в странах ЕС, Восточной Европы, Латинской Америки. В 1991 году он занимал пост Советника министра финансов Чехословакии. Также он работал в Citibank (Чехия), Pepsi Cola International в Австрии и Чехии, General Electric - Capital Services, GE Capital Bank (Чехия); GE Consumer Finance (Ирландия), а также занимал пост президента и главного управляющего директора GE Money Bank (Бразилия). С 2008 по 2015 годы Свитек занимал должности управляющего директора и председателя правления банка Хоум Кредит в России, который является частью международного холдинга Home Credit B.V. со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды). Свободно владеет чешским, английским, португальским и русским языками.

Альфа-Банк (Украина) - банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. Холдинговая компания имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран Центральной и Восточной Европы. В частности, операционные компании (банки) и представительства ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси, Нидерландах, Великобритании, Люксембурге и на Кипре. Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,86%, Герман Хан - 20,97%, Алексей Кузмичев - 16,32%, Пётр Авен - 12,40%, UniCredit S.p.A. - 9,9% и другие акционеры.

31 октября, 2016 г., ABH Holdings S.A. (ABHH), которая опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка Украина (через холдинговую компанию ABH Ukraine Limited (ABHU)) и UniCredit Group (UCG) завершили сделку по передаче 99,9% ПАО Укрсоцбанк, актива UCG в Украине, в обмен на миноритарною долю владения в ABHH в размере 9,9%. В результате сделки присутствующая в 17 странах итальянская банковская группа UniCredit Group стала миноритарным акционером ABH Holdings S.A.