Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27 грн

В чевтерг, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,67 коп до 26,9650 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,18 коп - до 27,4225 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,63 коп и составляет 28,4160 грн, средний курс продажи упал - на 4,90 коп до 29,1260 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,798 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9650 27,4225 0,4341 0,4798 28,4160 29,1260 Медиана 27,0000 27,4000 0,4505 0,4780 28,4500 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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