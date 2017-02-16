Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27 грн
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,18 коп - до 27,4225 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,63 коп и составляет 28,4160 грн, средний курс продажи упал - на 4,90 коп до 29,1260 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,798 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9650
|
27,4225
|
0,4341
|
0,4798
|
28,4160
|
29,1260
|
Медиана
|
27,0000
|
27,4000
|
0,4505
|
0,4780
|
28,4500
|
29,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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