НБУ выдал банку 137 млн грн рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 15 февраля, выдал одному банку почти 137 млн грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте, не называя банка.
"15 февраля состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка в общей сумме 136,98 млн грн по процентной ставке в размере 16,00% годовых", - гласит сообщение.
2 февраля НБУ выдал банку 288,5 млн грн рефинансирования.
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