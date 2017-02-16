Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27 гривень

В чевтерг, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,83 коп до 26,9733 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,90 коп - до 27,4053 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,24 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,97 коп и составляет 28,4327 грн, средний курс продажи упал - на 3,33 коп до 29,1417 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,378 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9733 27,4053 0,4378 0,4791 28,4327 29,1417 Медиана 27,0000 27,4000 0,4470 0,4790 28,4750 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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