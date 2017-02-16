Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27 гривень
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,90 коп - до 27,4053 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,24 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,97 коп и составляет 28,4327 грн, средний курс продажи упал - на 3,33 коп до 29,1417 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,378 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,791 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9733
|
27,4053
|
0,4378
|
0,4791
|
28,4327
|
29,1417
|
Медиана
|
27,0000
|
27,4000
|
0,4470
|
0,4790
|
28,4750
|
29,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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