Котировки доллара на межбанке упали до 26,97/27,02

В четверг, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,15*, к 12:00 котировки составили 26,97/27,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4736/0,4757 к 12:00 котировки составили 0,4711/0,4723.



Торги по евро начались с котировок 28,7487/28,8550, к 12:00 котировки составили 28,6960/28,7465.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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