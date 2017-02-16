Бывшая компания Кононенко должна банку Киевская Русь $6 млн - СМИ
Автотранспортное предприятие-2240, принадлежавшее замглавы фракции БПП Игорю Кононенко и первому заместетелю секретаря Олегу Гладковскому, отказывается возвращать кредит в сумме $6 млн неплатежеспособному банку Киевская Русь. Об этом сообщает Слідство.Інфо.
"Подконтрольное им АТП взяло в 2007 году в банке Киевская Русь $6 млн кредита. Залогом было здание по улице Павла Усенко недалеко от Дарницкой площади в Киеве. Но кредит транспортное предприятие Порошенко и друзей так и не вернуло. Залог по кредиту, который мог бы покрыть убытки банка, фирма тоже не отдала", - утверждают журналисты издания.
По данным расследования, предприятие объявило о банкротстве, а все заложенные банку здания перед ликвидацией передало фирме О Девелопмент Тим. Продажа якобы имела признаки фиктивности. "Основателем О Девелопмент Тим оказалась виргинская компания Интраком Менеджмент, а ее владельцем, как ранее выяснило Слідство, оказался другой друг президента - заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев", - пишет издание.
Осенью 2015 года Киевсовет передал в аренду земельный участок, который ранее занимало АТП, площадью 11 га на двадцать пять лет фирме Автоэкспо. Слідство.Інфо заявляет, что эта компания связана с президентом.
6 декабря Киевский апелляционный административный суд признал незаконной ликвидацию банка Киевская Русь.
1 ноября Киевская прокуратура сообщила о подозрении экс-директору Киевского центрального отделения банка Киевская Русь в служебном подлоге и присвоении денежных средств в особо крупных размерах.
В августе 2016 года СБУ разоблачила экс-топ-менеджера банка Киевская Русь в хищении $44 млн, он был объявлен в международный розыск.
19 марта 2015 года НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных.
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