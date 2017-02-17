Укрпочта планирует стать почтовым банком

УГППС Укрпочта реорганизовалось в публичное акционерное общество и объявило о своих планах в сегменте финансовых услуг

Укрпочта планирует открывать и вести почтовые счета на условиях, которые будут специально определены для национального оператора, пишет FinClub.

"Выпуск к почтовым счетам платежных карт (прежде всего национальной системы Простір) и осуществление операций с их использованием. Привлечение денег и их размещение через Нацбанк по специально определенному порядку (депозитные и текущие счета). Инкассация средств и перевозка валютных ценностей. Предоставление других банковских услуг по агентстким договорам", - такие ключевые задачи поставила перед собой Укрпочта.

Открытие почтовых счетов не предусматривает кредитование физических или юридических лиц, поэтому риски потери денег, которые граждане и компании будут хранить на почтовых счетах, отсутствуют, говорится в презентации.

В Укрпочте считают, что это не будет означать увеличение госсектора, а компания просто предоставит 35% украинцам доступ к cashless-сегменту (речь о 16 млн украинцев, которые живут в 28 тыс. небольших населенных пунктах), ведь банки сейчас присутствуют только в 6% населенных пунктов и обслуживают 65% населения (у Укрпочты оба показателя 100%).

В структуре дохода Укрпочты финансовые услуги занимают 46% (32% - от выплаты пенсий, 9% - прием платежей, 5% - пересылка почтовых переводов). Ожидается, что к 2021 году количество переводов и платежей вырастет с 4,1 до 6,7 на душу населения в год.

Для реализации этих планов Укрпочта инвестирует $38 млн в закупку 2500 новых банкоматов, а $111 млн - в IT.