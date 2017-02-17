Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,28 коп - до 27,3825 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,24 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,38 коп и составляет 28,5065 грн, средний курс продажи вырос - на 9,48 коп до 29,2365 грн. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,350 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,793 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,64 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9305
|
27,3825
|
0,4350
|
0,4793
|
28,5065
|
29,2365
|
Медиана
|
26,9500
|
27,3500
|
0,4600
|
0,4785
|
28,5000
|
29,2250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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