Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,63 коп до 26,9470 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,57 коп - до 27,3697 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,20 коп и составляет 28,5147 грн, средний курс продажи вырос - на 7,83 коп до 29,2200 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 28,82 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,371 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,780 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9470 27,3697 0,4371 0,4780 28,5147 29,2200 Медиана 26,9500 27,3250 0,4450 0,4770 28,5000 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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