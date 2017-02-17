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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

17.02.2017 12:00
В пятницу, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,63 коп до 26,9470 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,57 коп - до 27,3697 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,20 коп и составляет 28,5147 грн, средний курс продажи вырос - на 7,83 коп до 29,2200 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 28,82 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,371 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,780 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

26,9470

27,3697

0,4371

0,4780

28,5147

29,2200

Медиана

26,9500

27,3250

0,4450

0,4770

28,5000

29,2000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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