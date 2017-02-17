Котировки доллара на межбанке выросли до 27,02/27,06

В пятницу, 17 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,97/27,02*, к 12:00 котировки составили 27,02/27,06

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные - 27,08.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4672/0,4687 к 12:00 котировки составили 0,4674/0,4685.



Торги по евро начались с котировок 28,7230/28,7735, к 12:00 котировки составили 28,7763/28,8161.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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