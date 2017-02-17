НБУ выиграл у клиентов банков-банкротов 88% дел в судах
Национальный банк Украины (НБУ) выиграл в 46 судебных спорах из 52 и подтвердил правомерность своих действий по отношению к неплатежеспособным банкам. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Суды подтверждают правомерность действий НБУ во время выведения банков с рынка. Это следует из результатов рассмотрения судебных дел по искам к НБУ клиентов 20 банков", - отмечает регулятор.
НБУ в течение 2014-2017 гг. выиграл 46 дел, в которых истцы требовали признать противоправной бездеятельность НБУ по отношению к банкам, признанным неплатежеспособными или ликвидированным. Еще 61 подобное дело находится на рассмотрении в судах различных инстанций.
Среди банковских учреждений, клиенты которых чаще всего подали иск против Нацбанка, сомневаясь в правомерности действий НБУ, такие учреждения как Хрещатик, Дельта Банк (по 7 исков), а также банк Финансы и Кредит (15 исков).
При этом иски клиентов Дельта Банка и банка Финансы и Кредит являются лидерами и по количеству решенных в пользу НБУ. Решения уже вступили в законную силу.
Также выиграны дела по искам клиентов банков Надра (6 решений в пользу НБУ), VAB (5 решений в пользу НБУ) и Городского коммерческого банка (2 решения в пользу НБУ).
Только в последнее время суды различных инстанций подтвердили правомерность принятых мер регулятором в банке Надра и КСГ Банке.
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