Межбанк закрылся котировками доллара 26,97/27,03

В пятницу, 17 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,97/27,02, к закрытию котировки составили 26,97/27,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,97, максимальные - 27,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные - 27,08.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4672/0,4687 к закрытию котировки составили 0,4648/0,4662.

Торги по евро начались с котировок 28,7230/28,7735, к закрытию котировки составили 28,7176/28,7788.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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