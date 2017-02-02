Банки не хотят кредитовать из-за коррупции в судах - Гонтарева
Глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что активизация кредитования напрямую зависит от реформы судебной системы. Об этом она заявила в интервью ЛІГА.net.
"Если Национальный банк не может получить ни копейки своих денег, бесконечно судится с такими, как Бахматюк, Жеваго, Климов, Лагун, то как банкам вернуть свои деньги? Почему им нужна такая большая докапитализация? Потому что им не возвращают кредиты", - сказала Гонтарева.
По ее словам, долларовая ликвидность банковской системы сегодня превышает $5 млрд, но банкиры предпочитают размещать средства на западных корсчетах почти под нулевые проценты. Гонтарева уверена, что без усиления защиты прав кредиторов значительной активизации кредитования не будет.
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"Мы весь прошлый год ждали принятия закона о защите прав кредиторов, а его в итоге сняли с рассмотрения. Так что приоритет номер один - перезапуск судебной системы", - сказала глава НБУ.
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