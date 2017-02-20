Курсы валют НБУ на 20.02.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 4 копейки

На 20 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,6138 грн за $100;

2878,2837 грн за 100 евро;

4,6893 грн за 10 руб РФ.



На 17 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2698,8684 грн за $100;

2874,8346 грн за 100 евро;

4,7224 грн за 10 руб РФ.





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