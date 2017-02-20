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Депозитные ставки в украинских банках продолжили снижение

20.02.2017 10:53
Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.02.2017)

За последнюю неделю средние ставки по депозитам в украинских банках упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.02.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки Альфа-Банк, МегаБанк, Пивденный, Укргазбанк, Конкорд.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов на период до 1 месяца (на 0,50 п.п. до 11,70%). Доходность вкладов периодом от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,10 п.п. до 14,24% годовых. Синхронно упали ставки для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 11,99% и до 15,01% годовых соответственно). Вклады на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 14,54% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,78% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Что касается вкладов в долларах США, сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 4,27% годовых. Синхронно опустились ставки по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,76% и до 4,31% годовых соответственно). Не изменилась доходность бессрочных сбережений (1,57%), а также вкладов на период до 1 месяца (2,16%) и от 1 до 3 месяцев (2,97%).  

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально снизилась по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 3,56%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 2,41% годовых. Снизилась доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до и до 3,01%). Опустились в цене и депозиты на период свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,77%). Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (1,26%), а также вкладов сроком до 1 месяца (1,44%).

Депозиты в евро: актуальные условия   

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.02.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,78%

11,70%

11,99%

14,24%

15,01%

14,54%

USD

1,57%

2,16%

2,97%

3,76%

4,27%

4,31%

EUR

1,26%

1,44%

2,41%

3,01%

3,56%

3,77%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 145 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.02.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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