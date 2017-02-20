Депозитные ставки в украинских банках продолжили снижение

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.02.2017)

За последнюю неделю средние ставки по депозитам в украинских банках упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.02.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки Альфа-Банк, МегаБанк, Пивденный, Укргазбанк, Конкорд.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов на период до 1 месяца (на 0,50 п.п. до 11,70%). Доходность вкладов периодом от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,10 п.п. до 14,24% годовых. Синхронно упали ставки для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. до 11,99% и до 15,01% годовых соответственно). Вклады на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 14,54% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,78% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 4,27% годовых. Синхронно опустились ставки по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,76% и до 4,31% годовых соответственно). Не изменилась доходность бессрочных сбережений (1,57%), а также вкладов на период до 1 месяца (2,16%) и от 1 до 3 месяцев (2,97%).

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально снизилась по депозитам сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 3,56%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 2,41% годовых. Снизилась доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до и до 3,01%). Опустились в цене и депозиты на период свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,77%). Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (1,26%), а также вкладов сроком до 1 месяца (1,44%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.02.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,78% 11,70% 11,99% 14,24% 15,01% 14,54% USD 1,57% 2,16% 2,97% 3,76% 4,27% 4,31% EUR 1,26% 1,44% 2,41% 3,01% 3,56% 3,77%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 145 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.02.17

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