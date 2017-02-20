Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,63 коп - до 27,3633 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,13 коп и составляет 28,4833 грн, средний курс продажи упал - на 4,10 коп до 29,1790 грн. Продать евро дороже можно за 28,78 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,364 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп до 4,748 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9627
|
27,3633
|
0,4364
|
0,4748
|
28,4833
|
29,1790
|
Медиана
|
27,0000
|
27,3500
|
0,4500
|
0,4750
|
28,5000
|
29,1500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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