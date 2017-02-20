Котировки доллара на межбанке выросли до 27,01/27,05
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные - 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,05.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4643/0,4658 к 12:00 котировки составили 0,4651/0,4661.
Торги по евро начались с котировок 28,6419/28,7162, к 12:00 котировки составили 28,6738/28,7162.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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