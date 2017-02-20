Котировки доллара на межбанке выросли до 27,01/27,05

В понедельник, 20 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,98/27,05*, к 12:00 котировки составили 27,01/27,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные - 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4643/0,4658 к 12:00 котировки составили 0,4651/0,4661.



Торги по евро начались с котировок 28,6419/28,7162, к 12:00 котировки составили 28,6738/28,7162.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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