Курсы валют НБУ на 21.02.2017

Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне

На 21 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,5299 грн за $100;

2869,0057 грн за 100 евро;

4,6518 грн за 10 руб РФ.



На 20 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2702,6138 грн за $100;

2878,2837 грн за 100 евро;

4,6893 грн за 10 руб РФ.





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