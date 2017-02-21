Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,22 коп до 26,9405 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,43 коп - до 27,3490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,78 коп и составляет 28,4055 грн, средний курс продажи упал - на 5,45 коп до 29,1245 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,336 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,751 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9405 27,3490 0,4336 0,4751 28,4055 29,1245 Медиана 27,0000 27,3000 0,4450 0,4745 28,4500 29,0950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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